ФКР не может найти подрядчика для виллы Мель (фото)

Фонд капремонта не может найти подрядчика для виллы Мель (дом № 17 на улице Чапаева в Калининграде). Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе ФКР.



«В связи с нарушениями сроков Фонд капитального ремонта расторг договор с предыдущей подрядной организацией. Новый подрядчик будет определен через торги. Однако с момента расторжения договора аукцион не состоялся четыре раза», — пояснили в пресс-службе.

На сегодняшний день на здании сбита штукатурка, а строительные леса демонтированы.

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

Ранее в ФКР сообщали, что виллу не успели отремонтировать в 2023 году, так как рабочие при демонтаже штукатурного слоя обнаружили исторические фасадные элементы здания. Уточнялось, что под современными слоями были найдены «аутентичная фактурная штукатурка, декоративные обрамления оконных проёмов и два орнаментальных панно в хорошей сохранности».

Ремонт здания начался осенью прошлого года, несмотря на то, что торги на капремонт здания еще в мае 2022 года выиграла компания «Промтехсервис».

Олег Туркин, бывший на тот момент руководителем Фонда капремонта Калининградской области, рассказывал «Новому Калининграду», что сроки по проектированию сместились из-за затянувшейся историко-культурной экспертизы.

Вилла Мель была построена в 1905-1906 годах по проекту преподавателя Королевской школы строительства, архитектора Эрнста Меля.