ФКР: восстановлением арки у исторической виллы Мель займётся новый подрядчик

ФКР: восстановлением арки у исторической виллы Мель займётся новый подрядчик
Фото: архив Фонда капремонта Калининградской области
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Кирпичную арку рядом с исторической виллой Мель на улице Чапаева в Калининграде пообещали восстановить в 2025 году. Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщил заместитель гендиректора регионального Фонда капремонта Денис Лещенко.

Лещенко отметил, что конкурс по отбору очередной подрядной организации для ремонта виллы намерены объявить в ближайшее время.

«Деревянные элементы арки указанного дома будут восстановлены во время строительно-монтажных работ», — заявил он.

Напомним, что арка виллы была частично разобрана в августе 2022 года волонтерами в рамках фестиваля «Том Сойер фест». В демонтаже тогда же лично принимали участие глава регионального минстроя Сергей Черномаз и гендиректор Фонда капремонта Олег Туркин, записавшиеся волонтерами фестиваля.

Капремонт здания виллы начался в октябре 2023 года, несмотря на то, что торги ещё в мае 2022 года выиграла компания «Промтехсервис».

Олег Туркин, бывший на тот момент руководителем Фонда капремонта Калининградской области, рассказывал «Новому Калининграду», что сроки по проектированию сместились из-за затянувшейся историко-культурной экспертизы. Летом 2024 года ФКР не мог найти нового подрядчика для ремонта памятника архитектуры.

Вилла Мель была построена в 1905-1906 годах по проекту преподавателя Королевской школы строительства, архитектора Эрнста Меля.

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