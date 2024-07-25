В Калининграде неизвестный продает чугунную винтовую лестницу с форта (фото)

В Калининграде неизвестный продает чугунную винтовую лестницу с форта (фото)
Фото: скриншот объявления с портала Авито
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В Калининграде неизвестный продает винтовую чугунную лестницу, демонтированную с одного из фортификационных сооружений Кёнигсберга. Объявление он опубликовал как минимум на двух электронных площадках. В частности в объявлении на «Авито» сообщается, что товар представляет собой разборную лестницу на штыре

«Из бункера. В данный момент разобрана, отпескоструена и загрунтована, — говорится в объявлении. — Хранится в крытом помещении. Цены не знаю, думаю недешево, предложения прошу писать в личку».

В деталях объявления говорится, что диаметр лестницы 188 см, а высота 220 см. Всего в лестнице 11 ступеней.

Фотографии той же лестницы опубликованы на «Форуме копателей Калининграда» «ВКонтакте». В этом объявлении продавец уже определился с ценой и предлагает приобрести артефакт за 150 тысяч рублей. Один из комментаторов уверяет, что лестница была демонтирована с форта № 8.

Напомним, что форт № 8 «Король Фридрих I» находится в поселке Шоссейный и в марте 2007 года получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

«По фото сложно определить, откуда именно эта лестница, — сообщил „Новому Калининграду“ руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. — К сожалению, у нашей Службы нет полномочий по изъятию подобных артефактов. Надеюсь, на объявление обратят внимание правоохранительные органы».

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