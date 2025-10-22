Власти намерены выставить на торги форт № 8 «Король Фридрих I»

Форт № 8 «Король Фридрих I» в поселке Шоссейное Гурьевского округа планируют выставить на торги. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

«К торгам готовится форт № 8 „Король Фридрих I“ в Гурьевском округе. Всего на портале наследие.дом.рф сейчас размещено семь объектов культурного наследия, расположенных в регионе», — сообщается в пресс-релизе пресс-службы правительства, посвященном итогам встречи губернатора региона Алексея Беспрозванных и генерального директора компании ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Отметим, во время встречи Мутко сообщил, что регион демонстрирует «исключительный системный подход к возрождению историко-культурного наследия». Он отметил, что такая работа способствует не только сохранению национальной идентичности, но и повышает инвестиционную и туристическую привлекательность региона. «Уверен, что успешный опыт региона должен стать ориентиром для других субъектов Российской Федерации», — считает глава ДОМ.РФ.

Напомним, в 2020 году на территории форта проводились съёмки сериала «Кесарь», в ходе которых стены здания были расписаны без соответствующего разрешения. Арендатор сообщил, что съёмки проводились без его согласования.

По данным сайта Пруссия39, форт № 8 «Король Фридрих I» был построен в 1878-1882 годах, прикрывал железную и шоссейную дороги на Эльбинг, ныне Эльблонг, Польша. Постановлением правительства Калининградской области в 2007 году форт получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

