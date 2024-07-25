В Калининграде отмечает 100-летний юбилей ветеран ВОВ Борис Кулешов (фото)

В Калининграде отмечает 100-летний юбилей ветеран ВОВ Борис Кулешов (фото)
Борис Яковлевич Кулешов. Фото пресс-службы областного правительства
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В четверг, 25 июля, вековой юбилей встретил житель Калининграда, участник Великой Отечественной войны Борис Яковлевич Кулешов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Борис Яковлевич родился во Владимирской области. После окончания школы был направлен на Дальний Восток для прохождения военной службы в пограничных войсках. В их составе ветеран прошел Великую Отечественную войну, принимал участие в Советско-японской войне.

После демобилизации в 1953 году в звании старшего лейтенанта Борис Яковлевич переехал в Калининград. На протяжении 25 лет работал в «Рефтрансфлоте», был помощником начальника радиостанции. Кроме того, фронтовик любил играть на аккордеоне, увлекался фотографией, был внештатным корреспондентом газеты «Страж Балтики», делал фоторепортажи на тему моря и жизни советских рыбаков.

Борис Яковлевич имеет множество наград, в числе которых орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

С женой Верой Алексеевной ветеран познакомился в молодости во время службы. Супруги прожили вместе 70 лет, воспитали дочь.

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