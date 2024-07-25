Минздрав РФ: в России женщины живут на 10 лет больше, чем мужчины

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В России женщины живут в среднем на десять лет больше, чем мужчины. Об этом на форуме «Здоровое общество» в четверг сообщила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова, пишет «Интерфакс».

«Число долгожителей в мире увеличивается, большая часть долгожителей — это женщины. Во всем мире женщины живут больше, чем мужчины, а в нашей стране они живут на 10 лет больше. Продолжительность жизни, по данным Росстата, у женщин уже составляет 78,7 лет», — сказала Котова, уточнив, что среди факторов, влияющих на риск преждевременной смертности у мужчин, — «пагубное потребление алкоголя и курение».

«Почти в три раза выше частота таких факторов риска у мужчин, и в совокупности с рискованным поведением, биологическими детерминантами мужского возраста, отсутствием приверженности к профилактическим программам получается, что мужчины — это особенная категория, на которую нужно обратить особое внимание, и искать новые форматы работы», — отметила она.

В частности, среди возможных форматов рассматриваются выезды на место работы мужчин для проведения диагностики заболеваний и мотивации сильного пола на ведение здорового образа жизни.

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