Погода в Калининграде 26 июля

Днём в пятницу, 26 июля, в Калининградской области ожидается тёплая облачная погода, возможны небольшие осадки. Максимальная температура воздуха днем составит +24°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба, ветер — северо-западный, с порывами до 2 м/с.

По данным синоптиков, на побережье (Зеленоградск, Светлогорск, Пионерский и Балтийск) днём ожидается до +22°C, ночью до +18°C. На востоке области — до +24°C днём, ночью — до +13°C, при этом ночью возможны небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу утром будет +19,1°C. Днём столбик термометра повысится до +21,5°C, при этом возможен дождь. Вечером похолодает до +19,4°C. Ветер — северо-западный, с порывами до 3 м/с, влажность — 77%. После обеда возможны небольшие осадки.