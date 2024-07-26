В Кафедральном соборе установили новый рекорд суточной посещаемости

В Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде установлен новый рекорд суточной посещаемости. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Отмечается, что за среду, 24 июля, учреждение культуры приняло 3296 посетителей. Кафедральный собор связал это событие с проведением концерта в своих стенах. На выступлении музыкантов был аншлаг.

«Почти 300 программ анонсировал собор в начале сезона. Органные мини-концерты проходят трижды в день: в 12, 14 и 18 часов. <...> Также, с недавнего времени, музыканты выступают на острове и по будням, в восемь вечера. Концертом нового формата и закончилась обычная июльская среда в соборе: послушать петербургский бэнд Duduk band собрался полный зал, а билеты раскупили полторы недели назад», — рассказала пресс-служба музея.

При этом Кафедральный собор планирует увеличить число концертов. По заявлениям учреждения культуры, в августе в расписании появятся четыре мини-концерта вместо трех.