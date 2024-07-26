Таможня: на российско-литовской границе собралась очередь из большегрузов

На российско-литовской границе вновь собралась очередь из фкр. Об этом сообщила пресс-служба таможенного управления региона.

«В направлении Литвы выезда ожидает 100 грузовых транспортных средств, еще 25 находится на нейтральной полосе после оформления российскими таможенниками. Очередь на въезд в регион отсутствует», — уточнили таможенники данные по состоянию на 9 утра пятницы.

Всего за минувшие сутки через таможенные посты Калининградской областной таможни в направлении Польши и Литвы проследовало в общей сложности 144 грузовика и 405 легковых автомобилей, в регион прибыло 115 единиц грузового и 501 единица легкового транспорта.