Таможня: на российско-литовской границе собралась очередь из большегрузов

Все новости по теме: Граница

На российско-литовской границе вновь собралась очередь из фкр. Об этом сообщила пресс-служба таможенного управления региона.

«В направлении Литвы выезда ожидает 100 грузовых транспортных средств, еще 25 находится на нейтральной полосе после оформления российскими таможенниками. Очередь на въезд в регион отсутствует», — уточнили таможенники данные по состоянию на 9 утра пятницы.

Всего за минувшие сутки через таможенные посты Калининградской областной таможни в направлении Польши и Литвы проследовало в общей сложности 144 грузовика и 405 легковых автомобилей, в регион прибыло 115 единиц грузового и 501 единица легкового транспорта.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter