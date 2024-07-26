Янтарьэнергосбыт напомнил о новой схеме начислений платы за электроэнергию

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С 1 июля в расчётах за электроэнергию применяются дифференцированные тарифы. Сумма платежа за свет теперь зависит от объёма потреблённого электричества, сообщили в «Янтарьэнергосбыте».

Для жителей Калининграда, в квартирах у которых не установлены электроплиты, установлены следующие диапазоны: 5,51 руб руб./ кВт·ч, если расход не превысил 130 кВт·ч; 5,52 руб./ кВт·ч, если расход составил от 131 до 5000 кВт·ч.; 9,66 руб./ кВт·ч, если в квартире «нагорело» свыше 5001 кВт·ч.

Для жителей Калининграда, в квартирах у которых установлены электроплиты, установлены следующие диапазоны: 3,86 руб руб./ кВт·ч за расход электроэнергии до 130 кВт·ч; 3,86 руб./ кВт·ч, если расход составил от 131 до 5000 кВт·ч.; 6,77 руб./ кВт·ч, если расход составил свыше 5001 кВт·ч.

Новые тарифы были утверждены Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

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