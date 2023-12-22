Дорогая коммуналка: как изменятся тарифы на ЖКХ в Калининграде в 2024 году

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Тарифы на коммунальные услуги в Калининградской области в последний раз повышались 1 декабря 2022 года. При этом плата за «коммуналку» в этом году не росла, некоторые установленные год назад тарифы будут действовать также и в первой половине 2024-го. Но с 1 июля жителей Калининграда ожидает подорожание. Рассказываем, что именно вырастет в цене и на сколько.

Он вырастет на 8,9% и станет дифференцированным . Последнее означает, что те, кто «сжигает» больше света, и платить будут больше. Тарифы для городского населения с газовыми плитами для тех, кто потребляет до 130 кВт/ч в месяц на лицевой счёт (квартиру) составят 5 руб. 51 коп за кВт/ч. Для тех, кто потребляет от 131 до 5000 кВт/ч — 5 руб. 52 коп. Для тех, кто потребляет свыше 5001 кВт/ч в месяц — 9 руб. 66 коп

Для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками и для сельского населения сохранится понижающий коэффициент. Тариф будет, по словам руководителя Службы по тарифам, Яны Бабкиной, «в пределах 3 руб. 86 коп. за кВт/ч. с тем же ограничением по потреблению».

ырастет В сразу на 445,52 руб. за гигакалорию, увеличившись на 16%. Стоимость гигакалории таким образом вырастет с 2 847 руб. до 3302,53 руб.

Напомним, что значительная часть населения города оплачивает отопление по этим тарифам в зависимости от показаний общедомовых тепловых счетчиков. По этим же тарифам рассчитывается подогрев для горячей воды.

При этом в целом по региону, согласно информации пресс-службы областного правительства, рост платы за тепло составит 17,9%.

С 1 июля составит 36,26 руб. за кубометр — это на 5,96 руб. (20%) больше, чем сейчас. Тариф на водоотведение вырастет на 4,74 руб., до 28,79 руб./м3 (также около 20%).

ырастут В на 11,2%: для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты тариф составит 11,48 руб./ м3 (сейчас 10,32 руб.), на отопление и использование газа на другие цели — 8644 руб. /м3 (сейчас 7,895 руб).

Вырастет на 2 рубля с 6,9 до 8,9 руб. за квадратный метр — это почти 30%. За это повышение проголосовали депутаты Заксобрания.

Согласно данным пресс-службы регионального правительства, плата по этому тарифу увеличится на 19,9%.

Отметим также, что жители Калининграда также платят за жилищные услуги (содержание жилья, ремонт общедомового имущества, видеонаблюдение, домофон, уборка, лифт, охрана и др.). Эти тарифы устанавливаются по соглашению жителей и управляющих компаний. Стоит напомнить, что в ноябре 2023 года председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением разрешил поднять цены на коммунальные услуги в Калининградской области в 2024 году максимум на 13% с пределом отклонения в разных муниципалитетах в 4.9%. Это один из самых высоких показателей в стране, выше предельный индекс только в Забайкалье (+15%), Омской области (+14%) и Северной Осетии (13,7).

Как пояснили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на Яну Бабкину, «предельный индекс платы граждан в среднем для Калининградской области установлен распоряжением Правительства России от 10.11.2023 N 3147-р в размере 13% и ограничивает всю сумму платы по всем услугам, в муниципальных образования такой индекс ограничен величиной с учетом отклонения +4,9% и определен этим же распоряжением 17,9%».