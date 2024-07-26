Горвласти планируют платить народным дружинникам по 120 рублей в час

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В администрации Калининграда утвердили порядок финансирования общественной организация «Народная дружина». За час патрулирования для каждого участника предусматривается выплата по 120 рублей, следует из постановления администрации.

«Деньги это важно, но мы уверены, что в дружинники люди пойдут в первую очередь исходя из своего желания служить обществу», — прокомментировали размер выплаты членам дружины в телеграм-канале администрации. Выплата предоставляется без вычета налогов. Для получения субсидии народные дружинники должны будут предоставлять отчёты о итогах патрулирования.

«Показателем результата предоставления субсидии является количество отработанных человеко-часов при участии охраны общественного порядка на территории городского округа совместно с правоохранительными органами, а также поддержание общественного порядка во время проведения различных мероприятий городского масштаба путём выставления патрулей», — говорится в документе.

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