Велодорожку «от косы от косы» обещают достроить к декабрю 2026 года

Окончание строительства второго этапа велодорожки вдоль морского побережья от Куршской до Балтийской косы запланировано на декабрь 2026 года. Как сообщается в телеграм-канале минкульттуризма Калининградской области, прокатиться по велотрассе можно будет только после завершения строительства.



Участок второй очереди велодорожки проходит от посёлка Приморье Светлогорского района до набережной Балтийска. Его протяжённость составляет 54,3 километра. «В настоящее время „Балтберегозащита“ проводит работы на 2-ом и 3-ем этапах велодорожки: от перекрёстка дорог „Приморье — Донское“ и „Зеленоградск — Приморск через Светлогорск“ через поселки Янтаровка и Прислово вдоль дороги „Донское-Синявино-Янтарный“ до поселков Синявино и далее в Янтарный», — сообщает минкульттуризма.

Ранее мининфраструктуры региона рассказало, что работы на первом этапе веломаршрута «от косы до косы» фактически и юридически завершились с отставанием в два с половиной года. Итоговая стоимость участка превысилва 420 млн рублей.