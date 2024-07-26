В Ботаническом саду Калининграда снова зацвели магнолии

В Ботаническом саду Калининграда снова зацвели магнолии
Фото: сайт БФУ им. И. Канта
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В Калининграде в Ботаническом саду БФУ им. И. Канта повторно зацвели магнолии. Как сообщает сайт университета, позднее летнее цветение не совсем типично для представителей этого рода в нашей климатической зоне. Но если складываются благоприятные погодные факторы, то растения цветут повторно.

Заведующая лабораторией Ботанического сада Светлана Яковлева рассказала, что в саду распустились магнолии лилиецветные гибридные, которые обычно цветут в апреле-мае. «Бутоны у них самого темного пурпурно-красного окраса по сравнению с другими видами. Винно-пурпурные цветы сначала держат вертикальную форму, затем раскрываются и обнажают внутреннюю сторону более светлого оттенка», — рассказала Светлана Яковлева.

По словам заведующей, сейчас наблюдается не такое массовое цветение, как весной, но тем не менее, отдельными цветками магнолии можно полюбоваться на аллее магнолий. На цветочной поляне в настоящее время цветут рудбекии, клеомы, подсолнухи, лилии и флоксы.



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