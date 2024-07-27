Погода в Калининграде 27 июля

Погода в Калининграде 27 июля
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

В субботу, 27 июля, в Калининградской области ожидается тёплая облачная с прояснением погода, временами возможен небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +27°С, ночью столбик термометра опустится до +16°С. Скорость ветра составит от 1 до 4 м/с с порывами до 6 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 761 мм рт.ст. Относительная влажность 70%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +23°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +18°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается преимущественно пасмурная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +26,3°С, ночью — до +19,5°С. Влажность — до 97%.

Как сообщили метеорологи в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», сегодня «температура поднимется за счёт влияния более теплых воздушных масс на периферии отходящего на восток гребня антициклона: в дневные часы в Калининграде и области до +25...+27°С (местами до +28°С), на побережье и западе региона около +23...+26°С. При этом, уже после обеда ветер начнет изменяться с южного на юго-западный и западный. На побережье и западе региона (в том числе в Калининграде) во второй половине дня и после обеда вероятнее всего похолодает до +22...+25°С. Ожидается облачная с прояснениями погода и после обеда, в вечерние часы по области будут вероятны локальные дожди (в особенности на западе региона)».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter