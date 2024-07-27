Погода в Калининграде 27 июля

В субботу, 27 июля, в Калининградской области ожидается тёплая облачная с прояснением погода, временами возможен небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +27°С, ночью столбик термометра опустится до +16°С. Скорость ветра составит от 1 до 4 м/с с порывами до 6 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 761 мм рт.ст. Относительная влажность 70%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +23°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +18°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается преимущественно пасмурная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +26,3°С, ночью — до +19,5°С. Влажность — до 97%.

Как сообщили метеорологи в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», сегодня «температура поднимется за счёт влияния более теплых воздушных масс на периферии отходящего на восток гребня антициклона: в дневные часы в Калининграде и области до +25...+27°С (местами до +28°С), на побережье и западе региона около +23...+26°С. При этом, уже после обеда ветер начнет изменяться с южного на юго-западный и западный. На побережье и западе региона (в том числе в Калининграде) во второй половине дня и после обеда вероятнее всего похолодает до +22...+25°С. Ожидается облачная с прояснениями погода и после обеда, в вечерние часы по области будут вероятны локальные дожди (в особенности на западе региона)».