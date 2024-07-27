В Калининградской области ожидается усиление ветра

С середины дня воскресенья, 28 июля, в Калининградской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 12-17 м/с. Местами возможны ливни, грозы и град, предупредили в региональном управлении МЧС России.



В паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» также сообщили о вероятных «обложных дождях». «В воскресенье погоду в области будет определять формирующийся волновой циклон, идущий с запада Европы — нас ждет резкое снижение температурного фона: после теплой ночи (+17...+20°С) в дневные часы по области температура в условиях осадков и пасмурного неба может находиться у отметок в +15...+19°С, при этом интенсивные обложные дожди предварительно будут сохраняться в ночные, утренние и дневные часы», — отметили синоптики. Возможно выпадение до 20-30 мм осадков за сутки.

В вечерние часы они могут приобрести характер периодических ливней, не исключены грозы. При этом во второй половине дня и в вечерние часы воскресенья (преимущественно на побережье и западе области) ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 14-18 м/с, добавили метеорологи.