В Калининградской области ожидается усиление ветра

Все новости по теме: Стихия

С середины дня воскресенья, 28 июля, в Калининградской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 12-17 м/с. Местами возможны ливни, грозы и град, предупредили в региональном управлении МЧС России.

В паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» также сообщили о вероятных «обложных дождях». «В воскресенье погоду в области будет определять формирующийся волновой циклон, идущий с запада Европы — нас ждет резкое снижение температурного фона: после теплой ночи (+17...+20°С) в дневные часы по области температура в условиях осадков и пасмурного неба может находиться у отметок в +15...+19°С, при этом интенсивные обложные дожди предварительно будут сохраняться в ночные, утренние и дневные часы», — отметили синоптики. Возможно выпадение до 20-30 мм осадков за сутки.

В вечерние часы они могут приобрести характер периодических ливней, не исключены грозы. При этом во второй половине дня и в вечерние часы воскресенья (преимущественно на побережье и западе области) ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 14-18 м/с, добавили метеорологи.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter