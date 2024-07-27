На стенах домов в Калининграде начали появляться цитаты Канта (фото)

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Фото: Telegram-канал Фонда капитального ремонта Калининградской области

Дом № 42 на ул. Театральной в Калининграде украсили цитатой Канта. Об этом сообщила пресс-служба регионального фонда капремонта.

«Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне» — цитата из труда «Критика практического разума».

«В год 300-летия со дня рождения Иммануила Канта мы устанавливаем на дома нашей области кирпичики с известными афоризмами великого философа, — рассказали в ФКР, — Нам ещё предстоит профуговать швы между кирпичиками с цитатами и зачистить их».

Рабочие завершили капитальный ремонт крыши и фасада здания, установили балконы с бетонными панелями и цветочницами. Вход в подъезд украшает двустворчатая дверь с остеклением и металлической дверной ручкой, добавили в фонде.

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