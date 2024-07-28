Погода в Калининграде 28 июля

Погода в Калининграде 28 июля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днем в воскресенье, 28 июля, в Калининградской области ожидается пасмурная и дождливая погода (вероятность дождя по данным Гидрометцентра России 95%). Максимальная температура воздуха днем, по сообщениям уже упомянутого Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +19°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, около 4 метров в секунду. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба.

На побережье днём будет точно такая же погода, как в центре региона, а на востоке — на три градуса теплее. В частности, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске обещают +22°C днём и около +13°C ночью. Ночные температуры на побережье из-за прогревшегося моря будут значительно выше — около +18°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в Калининграде в воскресенье будет пасмурно и дождливо. Утром температура составит +18,1°C, днем снизится до +15,1°C (при этом усилится дождь), а вечером ожидается +16,7°C. Ветер северо-западный, слабый, влажность 97%.

По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», к региону прямо сейчас со стороны запада и севера Польши приближается зона интенсивных осадков формирующегося циклона.

«Сильные дожди начнутся на западе и юге области уже в ближайшие 1-2 часа и сохранятся вплоть до дневных и вечерних часов по всей области. Северо-западный ветер начнет усиливаться на побережье и западе региона ближе к полудню, Калининград и остальная часть области ощутит усиление ветра преимущественно во второй половине дня и вечером. Напоминаем, что порывы ветра могут достигать 18-22 м/с (в особенности на побережье)», — считают эксперты.

В настоящий момент на западе области (Храброво) около +19°С, однако к обеду, по данным метеорологов, вместе с осадками температура в Калининграде и области опустится до +15...+18°С. Вплоть до вечера будет преимущественно пасмурно.

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