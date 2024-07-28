13-часовой задержкой рейса из Уфы в Калининград заинтересовалась прокуратура (дополнено)

13-часовой задержкой рейса из Уфы в Калининград заинтересовалась прокуратура (дополнено)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Рейс из Уфы в Калининград, назначенный на 28 июля, задерживается на 13 часов,и этим случаем уже заинтересовалась прокуратура. Как сообщает официальный телеграм-канал Приволжской транспортной прокуратуры, речь идет о рейсе № N4-852, который обслуживается авиакомпанией «Nordwind Airlines».

«По предварительным данным 28 июля 2024 года произошла задержка вылета, — поясняет прокуратура. — Вылет отложен с 06:40 до 19:55 (время местное) по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса».

Уполномоченный агент авиакомпании в Калининграде (контакт указан на сайте «Nordwind Airlines») сообщил «Новому Калининграду», что уже не представляет интересы перевозчика. В самой авиакомпании по поводу задержки рейса посоветовали обратиться к представителю в Уфе. Уполномоченный агент в Уфе в свою очередь пояснил, что ему неизвестно о задержке рейса, однако подтвердил, что вылет в Калининград назначен на 19:55.

В прокуратуре пояснили, что на рейс № 852 зарегистрировано 180 пассажиров.

«На время ожидания вылета авиакомпания предоставляет пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в гостинице. В аэропорт Уфа выехал заместитель Уфимского транспортного прокурора. Для пассажиров организована работа мобильной приёмной. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры», — добавили в прокуратуре.

Дополнено: по данным Приволжской транспортной прокуратуры, задержавшийся самолет рейса № N4-852 вылетел в Калининград в 20 часов 27 минут (17:27 по калининградскому времени).

«На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали», — добавили в прокуратуре.


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