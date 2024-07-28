Горвласти придумали, как решить вопрос с пробками у школ без расширения дороги (фото)

Горвласти придумали, как решить вопрос с пробками у школ без расширения дороги (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

Власти Калининграда придумали, как решить вопрос с пробками около школ без расширения дороги. О внедрении новых практик на примере улицы Молодежной и школы № 44 в пятницу, 26 июля, журналистам рассказали глава администрации города Елена Дятлова и ее заместитель Антон Романов.

Дятлова пояснила, что расширение двухполосной дороги на этом участке привело бы к необходимости выпилить рядовую посадку деревьев перед школой. От этого решено было отказаться.

«Когда родители подвозили детей, они останавливали свое транспортное средство для посадки и высадки. Из-за этого полностью останавливался поток на улице, — пояснила Дятлова. — Что сделали? Мы зашли на территорию школы, перенесли ограждение, которое обеспечивает антитеррористическую безопасность, и сделали заезд с зоной посадки и высадки. До этого здесь был газон. В общем, безопасность обеспечили и пропускную способность увеличили небольшими вложениями».

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

Антон Романов добавил, что на подъездах к школе с обеих сторон были оборудованы асфальтобетонные дорожные неровности, чтобы «принудительно ограничить скорость и повысить безопасность пешеходов».


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