Погода в Калининграде 29 июля

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Днем в понедельник, 29 июля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Максимальная температура воздуха составит +21°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба, ветер северо-западный, 8 метров в секунду.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +20°C, ночью +17°C. На востоке области +21°C днём, ночью +14°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник без осадков. Температура утром +19°C. Днем +20°C. Вечером ясно, температура +20,5°C, влажность 69%.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные гидрометеорологические и опасные метеорологические явления на территории области не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 3,5 м.

Согласно неофициальному прогнозу телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник в дневные часы в Калининграде и области ожидается +18...+21°С, переменная облачность, в течение ночных, утренних и дневных часов вероятны периодические дожди (преимущественно в центральной, северной и восточной частях области). Вечером без существенных осадков, вероятны прояснения. Ветер в течение суток северо-западный, 7-14 м/с, в порывах до 15-18 м/с, локально до 18-21 м/с (преимущественно на побережье). В вечерние часы ветер начнет постепенно ослабевать (в порывах до 12-14 м/с).

Портал «Метеонова» сообщает о цветении лебеды. Из-за ветра ожидается перенос из зон пыления, что может привести к нежелательным реакциям у людей, страдающих аллергией на цветение.

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