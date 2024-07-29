«Отголоски циклона и комфортная погода»: синоптики ожидают до плюс 24°С

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Синоптическая обстановка в первую половину недели будет отмечаться влиянием «отголосков» циклона, прошедшего на выходных, и последующим воздействием умеренных воздушных масс, которые обеспечат значительную продолжительность прояснений. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днём температура воздуха составит +18...+21°С. Синоптики прогнозируют переменную облачность с вероятностью периодических дождей. Вечером возможны прояснения. «Ветер в течение суток северо-западный, 7-14 м/с, в порывах до 15-18 м/с, локально до 18-21 м/с (преимущественно на побережье). В вечерние часы ветер начнет постепенно ослабевать (в порывах до 12-14 м/с)», — сообщают синоптики.

Во вторник дневная температура составит +20...+23°С, без выпадения осадков. Ночью и ранним утром возможен приземный туман.

В среду ночью и утром также возможен приземный туман. «Утром по области есть вероятность локальных кратковременных дождей. В дневные часы в Калининграде и области около +21...+24°С (на побережье — прохладнее, на востоке — теплее), малооблачно и без существенных осадков», — отмечает телеграм-канал.

По предварительным данным, во вторую половину недели сохранится умеренная погода с температурным фоном, близким к климатической норме. «В дневные часы также можно ожидать преобладание прояснений», — добавили синоптики.

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