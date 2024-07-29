«Аэрофлот» просит упростить визовый режим с индийским Гоа

Все новости по теме: Туризм

«Аэрофлот» обратился в Минтранс и Минэкономики с просьбой через МИД отменить или упростить визовый режим с индийским штатом Гоа в связи со сложностями с получением визы, которые препятствуют наращиванию пассажиропотока, сообщает «Коммерсант».

В летнее время перевозчик выполняет рейсы между Москвой и Дели, а также из Москвы и Екатеринбурга на Гоа. Туроператор-партнёр «Аэрофлота» «Библио-Глобус» подчёркивает, что южноазиатские направления пользуются большим спросом у россиян в осенне-зимний период. При этом стороны отмечают сложности с оформлением виз: они оформляются в Москве, её стоимость составляет 25 долларов с комиссией за транзакцию, оплату нельзя провести с карты российских банков, срок оформления составляет пять дней.

«Компании просят министерства обратиться в МИД РФ с предложением согласовать с индийской стороной возможные варианты упрощения визового режима: от полной отмены до 30 дней при прибытии прямым рейсом до оформления в аэропорту Гоа по прибытии», — пишет «Коммерсант».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что «отмена виз на направлении прибавляет от 20% пассажиропотока и более». Запуск рейсов «Аэрофлота» по направлению Гоа в новый аэропорт сокращает время трансфера пассажиров в отели, что повышает его привлекательность, считает эксперт. Стоимость стыковочных рейсов составляет от 59 тысяч рублей, цена прямого перелета — от 60 до 100 тысяч в зависимости от сезона.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter