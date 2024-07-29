«Аэрофлот» просит упростить визовый режим с индийским Гоа

«Аэрофлот» обратился в Минтранс и Минэкономики с просьбой через МИД отменить или упростить визовый режим с индийским штатом Гоа в связи со сложностями с получением визы, которые препятствуют наращиванию пассажиропотока, сообщает «Коммерсант».



В летнее время перевозчик выполняет рейсы между Москвой и Дели, а также из Москвы и Екатеринбурга на Гоа. Туроператор-партнёр «Аэрофлота» «Библио-Глобус» подчёркивает, что южноазиатские направления пользуются большим спросом у россиян в осенне-зимний период. При этом стороны отмечают сложности с оформлением виз: они оформляются в Москве, её стоимость составляет 25 долларов с комиссией за транзакцию, оплату нельзя провести с карты российских банков, срок оформления составляет пять дней.

«Компании просят министерства обратиться в МИД РФ с предложением согласовать с индийской стороной возможные варианты упрощения визового режима: от полной отмены до 30 дней при прибытии прямым рейсом до оформления в аэропорту Гоа по прибытии», — пишет «Коммерсант».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что «отмена виз на направлении прибавляет от 20% пассажиропотока и более». Запуск рейсов «Аэрофлота» по направлению Гоа в новый аэропорт сокращает время трансфера пассажиров в отели, что повышает его привлекательность, считает эксперт. Стоимость стыковочных рейсов составляет от 59 тысяч рублей, цена прямого перелета — от 60 до 100 тысяч в зависимости от сезона.