РЖД: два ежедневных поезда до Москвы будут курсировать до середины декабря

Скорый поезд № 148-147 сообщением Калининград — Москва в связи с высокой востребованностью продолжит курсировать ежедневно до 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.



«Поезд будет отправляться ежедневно согласно действующему расписанию. Время отправления с Южного вокзала Калининграда — 20:35, прибытие в Москву на следующий день — 20:12. В обратном направлении поезд отправляется в 14:14 и прибывает в Калининград в 10:56», — говорится в сообщении.

Фирменный поезд «Янтарь» № 30/29 также продолжит ежедневное курсирование.

Российские транзитные поезда следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства, напомнили в КЖД. Кроме того, продолжают действовать ограничения со стороны Литовской Республики — не более 300 пассажиров в одном составе.