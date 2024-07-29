Суд обязал «Гидротехник» оборудовать ручей Парковый очистными сооружениями

По иску природоохранного прокурора суд обязал МБУ «Гидротехник» устранить нарушения при сбросе сточных вод в ручей Парковый, который идет из Верхнего озера через Зоопарк в парк «Центральный». Как сообщает прокуратура области, в ходе исполнения законодательства при использовании водных объектов были выявлены нарушения со стороны МБУ «Гидротехник».



Учреждение осуществляло сброс сточных вод в ручей Парковый в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование. Кроме того, не приняло надлежащих мер по очистке сточных вод, поступающих в ручей.

В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд, который требования прокурора удовлетворены. «После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение», — отметили в надзорном ведомстве. В пресс-службе мэрии пока эту информацию не прокомментировали.

Год назад межрайонная природоохранная прокуратура уличила МБУ «Гидротехник» в сбросе неочищенных вод в Парковый ручей в Калининграде, а администрацию города — в плохой борьбе с незаконными канализационными выпусками в водный объект. Информация об этом содержалась в официальном ответе ведомства на обращение местного жителя. Калининградец рассказал, что живет в микрорайоне, где протекает ручей Парковый, и состояние ручья стало вызывать у него серьезные опасения. Он обратился в прокуратуру, спустя месяц ему сообщили о выездной проверке, во время которой проверяющие обнаружили сброс неочищенных сточных вод из выпусков, принадлежащих МБУ «Гидротехник».

«Прокуратурой 1.06.2023 в адрес главы администрации и директора МБУ „Гидротехник“ внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены — должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорилось в документе.