Погода в Калининграде 30 июля

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Днем во вторник, 30 июля, в Калининградской области ожидается погода с переменной облачностью, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +24°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба, ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +20°C, ночью +17°C. На востоке области +23°C днём, ночью +14°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник без осадков. Температура утром +19,9°C. Днем +22,2°C. Вечером ясно, температура +19,2°C, влажность 74%.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные гидрометеорологические и опасные метеорологические явления на территории области не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит до 1,5 м.

Согласно неофициальному прогнозу телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник ночью в Калининграде и области +13...+16°С (на побережье +16...+20°С). Ночью и ранним утром по области возможен приземный туман, в дневные часы в Калининграде и области +20...+23°С (на побережье — прохладнее, на востоке — теплее). Малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 4-7 м/с, в порывах до 8-12 м/с.

Портал «Метеонова» сообщает о цветении лебеды. Из-за ветра ожидается перенос из зон пыления, что может привести к нежелательным реакциям у людей, страдающих аллергией на цветение.



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