В Калининграде ввели в эксплуатацию новый корпус школы №46 на Летней

Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания школы по ул. Летней. Разрешение получено 17 июля, отмечается в официальном реестре на сайте министерства.

Новый корпус общеобразовательной школы № 46 площадью 10220,3 кв.метров насчитывает четыре этажа. Он рассчитан на 600 мест, в него должны переехать ученики старшей и средней школы.

О заключении контракта на строительство с компанией «Мегаполис» в начале апреля 2023 года сообщила глава городской администрации Елена Дятлова. «Компания вызвалась построить новый корпус общеобразовательного учреждения на 600 мест за 569 млн рублей, — уточнила Дятлова. — Рядом появится и спортивный кластер: стадион, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта».

Как сообщала пресс-служба горадминистрации в июле 2024 года, новый корпус должен открыться для учеников 1 сентября. На тот момент в школе завершалась внутренняя отделка помещений и фасадов, а также устройство спортивной площадки.