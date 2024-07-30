Депутаты предложили ограничить время ненормированной работы

В Госдуму планируют внести законопроект, который ограничит время ненормированной работы 120 часами в год. Установление предельного количества часов переработки позволит исключить возможность злоупотребления работодателями своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня в ущерб законным правам и интересам работников, сообщает «РБК».

На данный момент продолжительность ненормированного рабочего дня не ограничена законодательно. Приблизительное число не установлено ни законом, ни судами.

Автор законопроекта Ярослав Нилов предлагает внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Согласно изменениям, работодателям придется «четко фиксировать каждый час переработки своих сотрудников» и продлевать отпуск соответственно количеству переработок. Продолжительность этого отпуска не может составлять менее трёх календарных дней.