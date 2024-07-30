Директора частной наркологии в Калининграде подозревают в краже полумиллиона

Директора частной наркологической клиники в Московском районе Калининграда подозревают в краже полумиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области в своём телеграм-канале во вторник, 30 июля.

Согласно материалам уголовного дела, 64-летний мужчина имел свободный доступ в кабинет бухгалтера клиники. Воспользовавшись этим, в июле 2023 года он взял из сейфа 500 тыс. рублей. Расходно-кассовый ордер директор клиники заполнил самостоятельно, без подписи генерального директора учреждения. В документе мужчина указал, что взятые деньги направляются на аудиторскую проверку. Полицейские установили, что за последний год аудита деятельности наркологической клиники не было. Злоумышленника установили причастность директора наркологической клиники к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).

«В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», — сообщила пресс-служба калининградского УМВД.