Директора частной наркологии в Калининграде подозревают в краже полумиллиона

Директора частной наркологии в Калининграде подозревают в краже полумиллиона
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Директора частной наркологической клиники в Московском районе Калининграда подозревают в краже полумиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области в своём телеграм-канале во вторник, 30 июля.

Согласно материалам уголовного дела, 64-летний мужчина имел свободный доступ в кабинет бухгалтера клиники. Воспользовавшись этим, в июле 2023 года он взял из сейфа 500 тыс. рублей. Расходно-кассовый ордер директор клиники заполнил самостоятельно, без подписи генерального директора учреждения. В документе мужчина указал, что взятые деньги направляются на аудиторскую проверку. Полицейские установили, что за последний год аудита деятельности наркологической клиники не было. Злоумышленника установили причастность директора наркологической клиники к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).

«В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», — сообщила пресс-служба калининградского УМВД.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter