Крайний срок демонтажа Дома Советов сместили на три месяца

Крайний срок демонтажа Дома Советов сместили на три месяца
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Крайний срок демонтажа Дома Советов до нулевой отметки сместили на три месяца. Теперь подрядчику необходимо закончить работы до 16 сентября текущего года (до этого был заявлен срок 22 июня). Изменения сроков отражены на портале Госзакупок — дополнительное соглашение с подрядчиком Корпорация развития Калининградской области подписала еще 4 июля.

Итоги конкурса по сносу Дома советов были подведены в марте прошлого года. Победителем стало ООО «Техноресурс» из Калининграда, снизившее начальную цену более чем на 63 млн рублей — со 191,4 млн рублей до 127,7 млн рублей. Как пояснил «Новому Калининграду» директор компании Яков Газиян, заявку «Техноресурс» подавал при поддержке компании «Геоизол». В итоговом протоколе «Геоизол» не указан, однако в компании подтвердили своё участие в подаче заявки. В Калининградской области «Геоизол» работает на нескольких крупных объектах. В частности, занимается реконструкцией старого променада и намывом пляжа в Светлогорске, а также участвует в достройке порта в Пионерском.

Изначально снести сооружение должны были в течение 14 месяцев с момента заключения контракта. Согласно проектно-сметной документации, работы поэтапно проводятся «комбинированным методом» с помощью двух башенных кранов, экскаваторов и ручных инструментов.

О том, что у подрядчика возникнут трудности, и быстрым снос не будет, в начале июня «Новому Калининграду» сообщила бывшая сотрудница СМУ-4 Татьяна Василенко, отвечавшая за качество строительства этого объекта.

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