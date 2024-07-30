Почти половина всех абитуриентов подала документы в вузы через Госуслуги

Почти половина всех абитуриентов страны воспользовалась электронной подачей документов в университеты через Госуслуги. Об этом заявил министр образования и науки России Валерий Фальков, его слова передала пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале во вторник, 30 июля.

Фальков отметил, что ключевые вузы страны собираются закрыть бюджетные места в первый день возможного зачисления — 3 августа. При этам сама кампания будет длиться до 9 августа.

«Ежегодно совершенствуется сама процедура приема в вузы. Третий год подряд суперсервис „Поступление в вузы онлайн“ обеспечивает абитуриентам процедуру подачи документов в вузы. В этом году 974 тыс. абитуриентов подали заявления, из них почти половина — 46% — использовали суперсервис на портале Госуслуг. Год от года этот процент растет — в прошлом году он составил 35%», — заявил министр.