На ремонт 600 метров улицы Сурикова в Калининграде выделили 120 млн рублей

В Калининграде выделили 120 млн рублей на ремонт 600 метров улицы Сурикова. Информация об аукционе по поиску подрядчика размещена на портале госзакупок во вторник, 30 июля.

Согласно техническому заданию, исполнителю работ предстоит обновить полотно дороги, обустроить дождевую канализацию, предусмотреть дренаж, наружное освещение, сети энергоснабжения, связи, а также благоустройство. Длина улицы составляет 633 метра, ширина — 6 метров. Работы предстоит выполнить за 132 дня, на них выделили 120 млн рублей. Подрядчика определят 12 августа.