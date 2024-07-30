На ремонт 600 метров улицы Сурикова в Калининграде выделили 120 млн рублей

На ремонт 600 метров улицы Сурикова в Калининграде выделили 120 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

В Калининграде выделили 120 млн рублей на ремонт 600 метров улицы Сурикова. Информация об аукционе по поиску подрядчика размещена на портале госзакупок во вторник, 30 июля.

Согласно техническому заданию, исполнителю работ предстоит обновить полотно дороги, обустроить дождевую канализацию, предусмотреть дренаж, наружное освещение, сети энергоснабжения, связи, а также благоустройство. Длина улицы составляет 633 метра, ширина — 6 метров. Работы предстоит выполнить за 132 дня, на них выделили 120 млн рублей. Подрядчика определят 12 августа.

Осенью 2021 года прокуратура требовала от городских властей привести в порядок три улицы, среди которых была улица Сурикова. В августе 2022 года администрация Калининграда заказала разработку проектно-сметной документации на её ремонт.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter