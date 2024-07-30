Черняховск приобретает легкий трактор и электромобиль для обслуживания парков

Черняховск приобретает легкий трактор и электромобиль для обслуживания парков
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Черняховска решила приобрести в лизинг трактор и электромобиль для обслуживания парковых зон. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок 22 июля, а 30 июля были подведены итоги электронного аукциона, на который были поданы две заявки. В ходе торгов произошло снижение первоначальной цены на 1%: она изменилась с 9 969 736,92 до 9 870 039,54 рублей.

Глава администрации муниципалитета Сергей Булычев пояснил «Новому Калининграду», что новый трактор и электромобиль понадобились для обслуживания парковых территорий.

«Эти легкие транспортные средства нам нужны, чтобы не портить газоны и плитку на тротуарах и велодорожках и так далее. Трактор — это громко сказано. Каким будет автомобиль, я тоже не могу вам сейчас ответить. Мы обсуждаем сейчас вопрос о создании парковой дирекции, учитывая, что мы вошли в шестерку городов страны, где восстанавливается зеленый и водный каркас. Заказывая технику, мы смотрим немного вперед, чтобы структура уже была обеспечена техническими средствами».

Заказ техники в лизинг, по словам Булычева, происходит из-за того, что средства муниципалитета ограничены.

«Мы пришли к выводу, что так нам будет дешевле», — добавил глава.

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