Погода в Калининграде 31 июля

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Погода в Калининграде 31 июля

В среду, 31 июля, в Калининградской области ожидается тёплая преимущественно ясная погода. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +24°С, ночью столбик термометра опустится до +14°С. Скорость ветра составит от 2 до 5 м/с с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм рт.ст. Относительная влажность 75%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +22°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +15°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается ясная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +21,9°С, ночью — до +15,6°С. Влажность — до 99%.

Как сообщили метеорологи в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», на ближайшие дни в регионе установилась стабильная умеренная погода без жары и холодов, соответствующая климатической норме. «В условиях ночного выхолаживания будет довольно прохладно (до +10...+12°C по области, на побережье — теплее). Во второй половине недели и к выходным также повышается вероятность локальных осадков», — добавили синоптики.

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