В Калининграде провели уникальную операцию беременной пациентке (фото)

В Калининграде провели уникальную операцию беременной пациентке (фото)
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Перинатальном центре Калининградской области провели уникальную для региона операцию беременной женщине. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«У жительницы Зеленоградска, мамы двоих детей, оказалась проблемной третья беременность: ультразвуковое исследование выявило самое опасное врастание плаценты — в заднюю стенку мочевого пузыря. На 35-й неделе беременности командой специалистов Регионального перинатального центра под руководством главного врача учреждения Сергея Мартиросяна впервые в Калининградской области была проведена органосохраняющая операция по новой методике — кесарево сечение с последующей пластикой матки», — говорится в сообщении.

Ранее, если кровотечение уже начиналось, ради спасения таких пациенток приходилось удалять матку.

Заведующая родовым отделением Регионального перинатального центра Елена Мартынова пояснила, что врастание плаценты является очень серьезным диагнозом и риском опасных осложнений, в первую очередь, массивного кровотечения на любом этапе беременности, которое угрожает жизни и здоровью мамы и малыша.

«Сложность операции заключалась в том, что плацента у пациентки вышла за пределы матки и проросла на соседние органы, — отметила Елена Мартынова. — Опасность для мамы и ребенка состояла в том, что были задействованы большие сосуды, которые питают плод. Поэтому существовала угроза серьезных кровотечений, при которых очень сложно не только спасти пациентку, но и оставить ее еще и со способностью к деторождению».

По словам Сергея Мартиросяна, во время операции использованы внутриполостное ультразвуковое исследование и методы временной остановки кровообращения в матке: «Также при данной операции были применены современные кровесберегающие технологии, для того чтобы можно было использовать кровь пациентки, и тут же ввести ее обратно, а не брать чужую донорскую, при введении которой могут быть некоторые осложнения».

В результате кесарева сечения у пациентки родился мальчик весом 2 440 граммов. В настоящее время жизни и здоровью мамы и малыша ничто не угрожает, 30 июля их выписали из центра домой.

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