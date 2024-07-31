В Зеленоградске бесплатный туалет не работает из-за дефицита работников

В Зеленоградске из-за дефицита кадров перестал работать единственный в районе променада бесплатный туалет у кафе «Ам!бар». Об этом, как пишет муниципальная газета «Волна», сообщила администрация округа в ответ на вопрос читательницы.

Как рассказала редакции жительница Зеленоградска, сейчас отдыхающие вынуждены «ходить в кустики» из-за дороговизны платных туалетов при отсутствии бесплатных.

«Предприниматели не могут работать себе в убыток. В стоимость посещения туалета включён размер фонда заработной платы и страховых взносов двух сотрудников, которые работают посменно. Сюда же входит стоимость самого туалета, хозяйственных товаров, затраты на электроэнергию, техническое обслуживание заведения и сервисное обслуживание онлайн-кассы», — говорится в ответе администрации Зеленоградского округа.