В минприроды сообщили об увольнении директора природного парка «Виштынецкий»

В минприроды сообщили об увольнении директора природного парка «Виштынецкий»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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С директором ГБУ КО «Природный парк «Виштынецкий» Юрием Фещенко расторгли трудовой договор. Об этом в среду, 31 июля, «Новому Калининграду» сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области. Уточняется, что договор был расторгнут по соглашению сторон, а место руководителя заняла Наталия Штейнер, имеющая 10-летний опыт работы в сфере лесного хозяйства.

«Наталия Штейнер прошла путь от экономиста ГКУ КО „Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области“ до заместителя директора по финансово-экономической и административной деятельности данного учреждения, — сообщил „Новому Калининграду“ замминистра Максим Никитин, — она работала в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области заместителем начальника отдела финансово-экономической деятельности и организации государственных закупок департамента правового и финансового обеспечения».

В министерстве также пояснили, что Штейнер является разработчиком методики по финансовому обеспечению заготовки древесины гражданами для собственных нужд, курировала обеспечение закупок по направлениям деятельности учреждения и выстраивала взаимодействие по организации работ школьных лесничеств Калининградской области.

«После назначения руководителем Наталией Вячеславовной активно начаты работы по выполнению государственного задания, в т.ч. по воспроизводству и противопожарному обустройству лесов, — добавил Никитин. — Проводятся организационно-штатные мероприятия. Для выполнения государственного задания силами субъекта без привлечения сторонних лиц запланировано создание лесхоза».

Никитин также пояснил, что на сегодняшний день природный парк «Виштынецкий» сменил статус, став нацпарком, а потому организация, работавшая ранее на этой территории, сменила направление деятельности и в скором времени сменит свое название.

Должность директора государственного казенного учреждения Калининградской области «Природный парк «Виштынецкий» Юрий Фещенко занимал с 21 августа 2018 года. До этого он работал на посту директора Детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма.

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