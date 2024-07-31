В Калининградской области полицейские помогли роженице доехать до роддома

Старшие инспекторы ДПС ОМВД России по Светловскому городскому округу во время патрулирования помогли роженице вовремя добраться до Перинатального центра в объезд пробки. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД по Калининградской области.

Во время патрулирования сотрудники полиции Анатолий Боровой и Игорь Волков обратили внимание на машину, которая находилась в пробке и подавала сигнал, переключая дальний и ближний свет. Водитель сообщил инспекторам, что в автомобиле находится его беременная сестра, у которой начались схватки. «Инспекторы пересадили роженицу и ее брата в свой автомобиль и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, довезли их до Перинатального центра», — сообщает МВД.

Благодаря помощи сотрудников полиции, женщина своевременно добралась до Перинатального центра и родила девочку, которую назвали Ариной. Позже инспекторы пришли на выписку с цветами.