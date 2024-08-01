Погода в Калининграде 1 августа

Днем в четверг, 1 августа, в Калининградской области ожидается малооблачная без осадков погода. Максимальная температура воздуха составит +24°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба, ветер северо-западный, слабый.



По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +20°C, ночью +17°C. На востоке области +24°C днём, ночью +12°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг ясно, без осадков. Температура утром +19°C, днем +22°C, вечером +19°C, влажность 62%.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные гидрометеорологические и опасные метеорологические явления на территории области не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 1,5 м.

Согласно неофициальному прогнозу телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в четверг днём в Калининграде и области около +20...+24°C (на востоке - теплее, на побережье - прохладнее), переменная облачность, без существенных осадков (слабая вероятность небольших локальных кратковременных дождей). Ветер преимущественно северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений.