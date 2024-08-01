Росстат: безработица в России снизилась до исторического минимума

Безработица в России в июне 2024 года снизилась до нового исторического минимума в 2,4%, об этом говорится в свежем докладе Росстата. Предыдущий минимум в 2,6% был зафиксирован в апреле этого же года, в мае он оставался на том же уровне.

«В июне 2024 года 1,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда), — говорится в докладе. — Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2024 года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)».

Росстат также отметил, что к концу июня в службах занятости населения состояли на учёте 400 тысяч человек, 300 тысяч из них получали пособие по безработице. Численность рабочей силы в России в возрасте от 15 лет составил 76,3 миллиона человек.



Напомним, в интервью «Новому Калининграду» доктор наук Варвара Алтунина говорила, что в стране и области наблюдается дефицит трудовых кадров. Интервью полностью читайте на нашем сайте по ссылке.