ФКР: большинство калининградцев отметили улучшение облика их населённого пункта

Большинство калининградцев остались довольны улучшением обликов своих населённых пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области в своём телеграм-канале.

Организация отметила, что программа капитального ремонта является «самой социальной». С 2020 года ФКР ежегодно заказывает социологическое исследование на предмет отношения жителей области к программе капремонта.

«В этом году 71% опрошенных отметили улучшение облика своих городов после начала реализации программы с 2015 года. По результатам первого социсследования улучшение отметили 57% опрошенных», — говорится в телеграме ФКР.

При этом также улучшились показатели по оценке работы Фонда капремонта. Его деятельность положительно оценили 40,7% респондентов. Среди них 3,8% процентов проголосовали за «очень хорошо», 36.9% — «хорошо».