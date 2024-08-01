ФКР: большинство калининградцев отметили улучшение облика их населённого пункта

ФКР: большинство калининградцев отметили улучшение облика их населённого пункта
Фото: архив Нового Калининграда
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Большинство калининградцев остались довольны улучшением обликов своих населённых пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области в своём телеграм-канале.

Организация отметила, что программа капитального ремонта является «самой социальной». С 2020 года ФКР ежегодно заказывает социологическое исследование на предмет отношения жителей области к программе капремонта.

«В этом году 71% опрошенных отметили улучшение облика своих городов после начала реализации программы с 2015 года. По результатам первого социсследования улучшение отметили 57% опрошенных», — говорится в телеграме ФКР.

При этом также улучшились показатели по оценке работы Фонда капремонта. Его деятельность положительно оценили 40,7% респондентов. Среди них 3,8% процентов проголосовали за «очень хорошо», 36.9% — «хорошо».

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