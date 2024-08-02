Погода в Калининграде 2 августа

В пятницу, 2 августа, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +23°С, ночью столбик термометра опустится до +12°С. Скорость ветра составит от 1 до 4 м/с с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 758 мм рт.ст. Относительная влажность 72%. Температура воды: 18.8°.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +20°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +17°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +22,1°С, ночью — до +14,8°С. Влажность — до 99%.

Как сообщили метеорологи в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «днем в Калининграде и области +20...+24°С (на побережье — прохладнее, на востоке — теплее), переменная облачность и без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 4-8 м/с». По мнению синоптиков, до конца недели погода существенно не изменится.

Согласно оперативному ежедневному прогнозу возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области регионального управления МЧС России, видимость составит 3-7 км, в тумане 500-1000 м. Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря, в том числе у побережья Калининградской области — 0,5 метра.