«Умеренная стабильность продолжается»: синоптики дали прогноз погоды на выходные

«Умеренная стабильность продолжается»: синоптики дали прогноз погоды на выходные
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
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В выходные погода в Калининградской области существенно не изменится. Однако в воскресенье повысится вероятность осадков. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Умеренная стабильность продолжается. <...> В субботу ночью в Калининграде и области +10...+14°С (на побережье +14...+18°С), в ночные и утренние часы местами приземный туман. В дневные часы в Калининграде и области около +22..+24°С, местами до +25°С (на востоке — теплее, на побережье — прохладнее). Переменная облачность и без существенных осадков (слабая вероятность локальных кратковременных дождей). Ветер преимущественно западный и северо-западный, 4-8 м/с», — говорится в сообщении.

В воскресенье температура воздуха достигнет тех же значений. Во второй половине дня и вечером на западе региона вероятны локальные дожди и ливни. Схожий характер погоды ожидается и в понедельник. «К середине недели в сценариях „мелькают“ тёплые воздушные массы с шансом на более тёплую и даже жаркую погоду, однако это пока что слишком далёкие перспективы», — добавили синоптики.

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