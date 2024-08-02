«Умеренная стабильность продолжается»: синоптики дали прогноз погоды на выходные

В выходные погода в Калининградской области существенно не изменится. Однако в воскресенье повысится вероятность осадков. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Умеренная стабильность продолжается. <...> В субботу ночью в Калининграде и области +10...+14°С (на побережье +14...+18°С), в ночные и утренние часы местами приземный туман. В дневные часы в Калининграде и области около +22..+24°С, местами до +25°С (на востоке — теплее, на побережье — прохладнее). Переменная облачность и без существенных осадков (слабая вероятность локальных кратковременных дождей). Ветер преимущественно западный и северо-западный, 4-8 м/с», — говорится в сообщении.

В воскресенье температура воздуха достигнет тех же значений. Во второй половине дня и вечером на западе региона вероятны локальные дожди и ливни. Схожий характер погоды ожидается и в понедельник. «К середине недели в сценариях „мелькают“ тёплые воздушные массы с шансом на более тёплую и даже жаркую погоду, однако это пока что слишком далёкие перспективы», — добавили синоптики.