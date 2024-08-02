Калининградской области пообещали 17,1 млрд рублей на соцэкономразвитие

Калининградской области пообещали 17,1 млрд рублей на соцэкономразвитие
Татьяна Голикова и Алексей Беспрозванных. Фото: правительство Калининградской области
Все новости по теме: Госпрограмма развития области

Калининградской области пообещали 17,1 млрд рублей на социально-экономическое развитие. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в пятницу, 2 августа.

Выделение денег из федерального бюджета подтвердили в ходе визита в Калининград первого зампреда правительства России Татьяны Голиковой. По итогам заседания по социально-экономическому развитию региона она подтвердила, что ранее запрашиваемые ежегодные 5,7 млрд рублей будут выделяться области с 2026 по 2028 годы.

«Приняты все необходимые решения для того, чтобы мы реализовали все мероприятия этой программы, обеспечив финансирование инфраструктурных проектов в объёме не менее 5,7 млрд ежегодно, плюс наше софинансирование, начиная с 2026 года», — приводит пресс-служба регионального правительства слова врио губернатора Алексея Беспрозванных.

В середине июня сообщалось, что Калининградской области на реализацию госпрограммы развития региона необходимо дополнительное финансирование. Беспрозванных в своём телеграм-канале отмечал, что «это необходимо для реализации дополнительных приоритетных мероприятий: берегозащиты и берегоукрепления в Пионерском, Светлогорске и Зеленоградском округе, строительства медико-диагностического центра в Советске, кампуса среднего профобразования в Калининграде и других важных для нас объектов».

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