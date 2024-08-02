Инспекторы «Куршской косы» зафиксировали рекордное количество нарушений (фото)

Инспекторы национального парка «Куршская коса» за июль этого года составили рекордное количество административных протоколов. Как сообщает пресс-служба нацпарка, всего с начала месяца оформлено 232 протокола, и подавляющее большинство из них — за нарушение границ особо охраняемой и заповедной зон (198 протоколов).



Если летом прошлого года, как уточняет пресс-служба, было всего 497 протоколов, то в июне этого года инспекторы составили 191 протокол, а за два месяца лета — 423.

«Все чаще в числе нарушений кормление диких животных (уже 5 случаев с начала 2024 года), — добавили в пресс-службе. — Также административным правонарушением является нахождение на авандюне (защитном пляжевом валу) вне специальных лестничных переходов и повреждение имущества национального парка (за прыжки на почвозащитных настилах, удары по ним ногами/руками, роспись автографами информационных щитов тоже полагается штраф)».

Фото: пресс-служба нацпарка Куршская коса

Пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова добавила, что чаще всего инспекторы фиксируют факты кормления лис (за это стали штрафовать только в этом году, штраф составляет от 3 до 4 тысяч рублей), и все больше проктоколов составляется за выход на авандюну.

«Да, пока штрафы небольшие, — добавила Большакова, — их давно не пересматривали. Вероятно, ситуация изменится в ближайшее время. Полученные от нарушителей средства поступают в бюджет Калининградской области».