В Калининграде в День ВДВ традиционно отключили городские фонтаны (фото)

В Калининграде традиционно отключены все фонтаны с чашами в День воздушно-десантных войск. В мэрии города «Новому Калининграду» пояснили, что закрытие фонтанов на профилактику именно в этот день — простое совпадение.
«Мы в начале каждого летнего месяца закрываем фонтан на профилактику. Специалисты чистят форсунки, убирают мусор, — сообщили в пресс-службе мэрии. — То, что сегодня праздник — это обычное совпадение».Напомним, что по неизвестной причине фонтаны не стали закрывать в 2019 году. Традиция по ежегодному отключению фонтанов 2 августа тянется в Калининграде с 2011 года. Власти связывали это в том числе с гуляниями десантников. В 2018-м году на день ВДВ отключили половину городских фонтанов.