В Калининграде в День ВДВ традиционно отключили городские фонтаны (фото)

В Калининграде традиционно отключены все фонтаны с чашами в День воздушно-десантных войск. В мэрии города «Новому Калининграду» пояснили, что закрытие фонтанов на профилактику именно в этот день — простое совпадение.



«Мы в начале каждого летнего месяца закрываем фонтан на профилактику. Специалисты чистят форсунки, убирают мусор, — сообщили в пресс-службе мэрии. — То, что сегодня праздник — это обычное совпадение».