Население Калининградской области за месяц сократилась на 233 человека

Численность населения Калининградской области за месяц (с 1 мая по 1 июня этого года) сократилась на 233 человека. Такие данные представил в своем докладео социально-экономическом положении региона в I полугодии 2024 года Калининградстат.



«По состоянию на 1 июня 2024 года предварительная численность постоянного населения составила 1 033 633 человека (месяцем ранее она составляла 1 033 866 человека — прим. „Нового Калининграда“) и уменьшилась с начала года на 281 человека», — говорится в докладе.

Социологи отмечают, что увеличивается и естественная убыль населения. В январе-мае 2024 года она выросла по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 413 человек. При этом миграционный прирост частично компенсировал потери численности населения от естественной убыли.

«За январь-май 2024 года число мигрантов (количество прибывших и количество выбывших) уменьшилось на 1 267 человек, или на 4,6%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Миграционный прирост населения увеличился на 467 человек, или на 26,4%», — добавили эксперты.