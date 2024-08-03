Погода в Калининграде 3 августа

Днем в субботу, 2 августа, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +24°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба, ветер северо-западный, с порывами до трёх метров в секунду.
По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском, Светлогорске и Зеленоградске днем ожидается +22°C, ночью +16°C. На востоке области до +25°C днём, ночью +10°C.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу малооблачно, без осадков. Температура утром +18,2°C, днем +22,7°C, вечером +19,8°C.Согласно неофициальному прогнозу телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу в «утренние часы местами приземный туман. В дневные часы в Калининграде и области около +22..+24°С, местами до +25°С (на востоке — теплее, на побережье — прохладнее). Переменная облачность и без существенных осадков (слабая вероятность локальных кратковременных дождей). Ветер преимущественно западный и северо-западный, 4-8 м/с».