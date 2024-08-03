Погода в Калининграде 3 августа

Днем в субботу, 2 августа, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +24°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба, ветер северо-западный, с порывами до трёх метров в секунду.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском, Светлогорске и Зеленоградске днем ожидается +22°C, ночью +16°C. На востоке области до +25°C днём, ночью +10°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу малооблачно, без осадков. Температура утром +18,2°C, днем +22,7°C, вечером +19,8°C.