В Ладушкине планируют построить корпус реабилитационного центра для инвалидов

Для реабилитационного центра «Новые горизонты», расположенного в Ладушкине, планируют построить новый корпус на 50 человек. Об этом в пятницу, 2 августа, в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Алексей Беспрозванных, который совершил поездку в город вместе с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым. По его словам, уже готова проектно-сметная документация на строительство этого корпуса, и госэкспертиза «завершится до конца месяца».



«Это даст возможность принимать не 700, а 1200 человек в год. Будем подавать в Минтруд заявку на новый корпус», — заявил Беспрозванных.