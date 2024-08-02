В Ладушкине планируют построить корпус реабилитационного центра для инвалидов

В Ладушкине планируют построить корпус реабилитационного центра для инвалидов
Фото: телеграм-канал Алексея Беспрозванных
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Для реабилитационного центра «Новые горизонты», расположенного в Ладушкине, планируют построить новый корпус на 50 человек. Об этом в пятницу, 2 августа, в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Алексей Беспрозванных, который совершил поездку в город вместе с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым. По его словам, уже готова проектно-сметная документация на строительство этого корпуса, и госэкспертиза «завершится до конца месяца».

«Это даст возможность принимать не 700, а 1200 человек в год. Будем подавать в Минтруд заявку на новый корпус», — заявил Беспрозванных.

Ранее врио губернатора сообщал о своем визите в центр «Новые горизонты» 21 июня. Сам центр был официально открыт в ноябре 2004 года.

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