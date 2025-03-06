Проект строительства стационара для центра «Новые горизонты» прошёл экспертизу

Проект строительства стационара с бассейном для нужд реабилитационного центра для инвалидов «Новые горизонты» в Ладушкине прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Учреждение находится на ул. Победы, 3. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Асгард» (Курган). Положительное заключение получено 6 марта.

О планах построить корпус реабилитационного центра для инвалидов в Ладушкине на 50 человек сообщил тогда врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в августе 2024 года. На тот момент уже была готова проектно-сметная документация объекта. Экспертиза, по словам главы региона, должна была завершиться «до конца месяца».

«Это даст возможность принимать не 700, а 1200 человек в год. Будем подавать в Минтруд заявку на новый корпус», — заявил Беспрозванных.

Ранее глава региона сообщал о своем визите в центр «Новые горизонты» 21 июня. Центр был официально открыт в ноябре 2004 года.