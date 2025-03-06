Проект строительства стационара для центра «Новые горизонты» прошёл экспертизу

Проект строительства стационара для центра «Новые горизонты» прошёл экспертизу
Фото: Telegram-канал Алексея Беспрозванных
Все новости по теме: Медицина

Проект строительства стационара с бассейном для нужд реабилитационного центра для инвалидов «Новые горизонты» в Ладушкине прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Учреждение находится на ул. Победы, 3. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Асгард» (Курган). Положительное заключение получено 6 марта.

О планах построить корпус реабилитационного центра для инвалидов в Ладушкине на 50 человек сообщил тогда врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в августе 2024 года. На тот момент уже была готова проектно-сметная документация объекта. Экспертиза, по словам главы региона, должна была завершиться «до конца месяца».

«Это даст возможность принимать не 700, а 1200 человек в год. Будем подавать в Минтруд заявку на новый корпус», — заявил Беспрозванных.

Ранее глава региона сообщал о своем визите в центр «Новые горизонты» 21 июня. Центр был официально открыт в ноябре 2004 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter